Veröffentlicht am 21. Februar 2021 von wwa

WEYERBUSCH – Verkehrs- und Bürgerverein Weyerbusch überrascht alle Mitbürger

Die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Gathi Mohr, die Beisitzende Liane Schumacher und Vereinsmitglied Engolda Bohlscheid hatten während des winterlichen Lockdowns das Bedürfnis, allen Mitmenschen in ihrer Umgebung einen kleinen Lichtblick zukommen zu lassen. In der Diskussion einigte man sich dann auf die Idee, einen kleinen Schlüsselanhänger mit Einkaufschip für jeden Haushalt in Weyerbusch und Hilkhausen fertigen zu lassen. Als sie die Idee dem Vorsitzenden Ralph Hassel vortrugen, war dieser von der Idee auch sehr begeistert und kümmerte sich sogleich um die Umsetzung der Idee. Er fand einen Hersteller, der die Einkaufswagenchips mit Karabinerhaken herstellte und den Aufdruck anbrachte: „Verkehrs- und Bürgerverein Weyerbusch e.V. – Bleiben Sie gesund!“ zusammen mit einem grünen Sympathieherz.

Zusammen mit einer von Claudia Klein-Adorf gestalteten Karte mit schönem Gedicht zum Thema „Neue Hoffnung, neues Glück“ gingen die Schlüsselanhänger an die Haushalte. Die drei Ideenträger ließen es sich nicht nehmen, die fertigen Anhänger persönlich an alle Haushalte in Weyerbusch auszutragen. In Hilkhausen übernahm dies Guido Barth.