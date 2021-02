Veröffentlicht am 20. Februar 2021 von wwa

RANSBACH-BAUMBACH – Folgenreiche Verkehrskontrolle auf der BAB 3

Am Freitagabend, 19. Februar 2021, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Montabaur gegen 22:45 Uhr einen PKW im Bereich der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach, BAB 3, in Fahrtrichtung Köln. Der Fahrzeugführer stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Der freiwillig durchgeführte Vortest bestätigte den Verdacht des Cannabiskonsums. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass sich in der Wohnung des Beschuldigten weitere Betäubungsmittel befinden könnten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Die Durchsuchung führte unter anderem zum Auffinden von circa zwei Kilo Marihuana, 150 Gramm Haschisch sowie einem Schlagstock, sodass ein Strafverfahren auf Grund des §30a BtmG eröffnet wurde. Der 28jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Quelle: Polizei