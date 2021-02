Veröffentlicht am 20. Februar 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verdächtige Personen im Garten in Bad Hönningen

Am Donnerstagabend, 18. Februar 2021, gegen 23:00 Uhr, meldete ein Bewohner verdächtige Personen in seinem Garten in der Sprudelstraße. Er teilte mit, dass sich drei Männer in seinem Garten verstecken würden. Wenig später gab der Anrufer an, die Personen seien Richtung Industriegebiet Bad Hönningen geflüchtet. Die Linzer Polizei leitete daraufhin eine Suche, mit Unterstützung von Beamten aus Neuwied, Diensthundeführer des Polizeipräsidiums Koblenz und einem Polizeihubschrauber, ein. Die Fahndung verlief negativ. Quelle: Polizei