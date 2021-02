Veröffentlicht am 20. Februar 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Gefährliche Körperverletzung in Linz am Rhein hinter der evangelischen Kirche

Am Donnerstagabend, 18. Februar 2021, gegen 21:50 Uhr, gerieten zwei Männer aus Linz, 28 und 39 Jahre alt, hinter der evangelischen Kirche in einen Hinterhalt. Auf die beiden Linzer kamen vier männliche Personen zu, wobei zwei davon unvermittelt auf die Personen einschlugen und traten.

Dabei wurde der 39jährige so schwer verletzt, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor und im Krankenhaus behandelt werden musste. Beide Beschuldigte konnten namentlich ermittelt werden, es handelt sich um zwei 23 und 26jährige Männer aus Linz. Quelle: Polizei