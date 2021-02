Veröffentlicht am 20. Februar 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht in Linz am Rhein

Am Donnerstagnachmittag, 18. Februar 2021, wurde der Polizeiinspektion Linz eine beschädigte Grundstücksmauer gemeldet. Wie die Polizei vor Ort feststellte, beschädigte ein Pkw in der Straße „Am Gestade“ in Linz die Mauer und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Unfallort fanden die Polizisten Fahrzeugteile, die vermutlich einem BMW zuzuordnen sind. Hinweise erbittet die Polizei in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei