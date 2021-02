CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN -Neun neue Corona-Infektionen im Landkreis Altenkirchen am Freitag

Veröffentlicht am 19. Februar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Neun neue Infektionen am Freitag – Virus-Mutationen: 47 Fälle nachgewiesen, 29 Verdachtsfälle

Die aktuellen Fallzahlen zum Coronavirus im Kreis Altenkirchen mit Stand von Freitagnachmittag, 19. Februar 2021, um 14.30 Uhr: Insgesamt wurde im Zuge der Pandemie kreisweit bei 2.361 Menschen eine Infektion nachgewiesen. Damit steigt diese Zahl im Vergleich zu Donnerstag um neun. Geheilt sind 2.128 Menschen. Stationär behandelt werden weiterhin 17 Personen aus dem Landkreis. 170 Frauen und Männer sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, bei 47 wurde die britische Mutation des Virus nachgewiesen. Zudem besteht bei weiteren 29 der Verdacht auf eine Mutation, hier laufen Feintypisierungen.

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz meldet die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis mit Stand von Freitagnachmittag bei 57,5. Die Inzidenz für ganz Rheinland-Pfalz liegt bei 48,4. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Freitag rund 370 Impfungen statt.

Am DRK-Krankenhaus in Kirchen wurden am Freitag die Aufnahmestopps für die Intensivstation, die Chirurgie und Teile der Inneren Abteilung aufgehoben. In Wissen bleibt die Kindertagesstätte St. Katharina Schönstein nach einem positiven Schnelltest bei einer symptomatischen Mitarbeiterin vorerst bis Mittwoch nächster Woche geschlossen. Kontaktpersonen werden getestet.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.361

Steigerung zum 18. Februar: +9

Aktuell Infizierte: 170

Geheilte: 2.128

Verstorbene: 63

in stationärer Behandlung: 17

7-Tage-Inzidenz: 57,5

Impfzentrum Wissen: 3.271 Erstimpfungen, 1.936 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 796/+1

Betzdorf-Gebhardshain: 475/+4

Daaden-Herdorf: 289/+1

Hamm: 170

Kirchen: 373/+1

Wissen: 258/+2