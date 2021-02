Veröffentlicht am 19. Februar 2021 von wwa

HACHENBURG – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 414, Abfahrt Marienstatt

Die B 414 war am Freitagnachmittag, 19. Februar 2021, für den Zeitraum von circa drei Stunden im Bereich der Abfahrt Marienstatt gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren, wurde eine Person schwer, die anderen drei Beteiligten verletzt und in entsprechende Krankenhäuser eingeliefert. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Am Freitagmittag, gegen 13:45 Uhr, missachtete ein von der K 21 aus Richtung Marienstatt kommender PKW Fahrer beim Linksabbiegen auf die B 414 in Richtung Hachenburg die Vorfahrt eines PKW, der zeitgleich auf der B 414 in Richtung Kroppach unterwegs war. Im Rahmen der gesamten Unfallaufnahme waren Feuerwehr, Rettungs- sowie Polizeikräfte im Einsatz, als auch die Straßenmeisterei Hachenburg und ein Abschleppunternehmen. Quelle: Polizei