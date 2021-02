Veröffentlicht am 19. Februar 2021 von wwa

WALLMENROTH – Dreister Diebstahl beim Reifenwechsel auf der B 62

Am Donnerstagabend, 18. Februar 2021, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 36jähriger Fahrer mit seinem Lkw die B 62 von Betzdorf in Richtung Wissen. Im Verlauf der Strecke bemerkte er einen Defekt am vorderen linken Reifen. Nach der Ortslage Wallmenroth hielt er sein Gefährt an und wechselte den pannenbehafteten Reifen.

Die Abwesenheit des Fahrers zum Reifenwechsel, nutzte ein unbekannter Täter aus, um aus dem Führerhaus des Lkw verschiedene Gegenstände und Bargeld des Lkw-Fahrers zu entwenden. Neben circa 700 Euro Bargeld wurden dem Mann auch Ausweis und Kreditkarten gestohlen. Hinweise zu verdächtigten Personen oder Fahrzeuge an oder im Umfeld des Pannen-Lkw erbittet die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei