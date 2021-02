Veröffentlicht am 19. Februar 2021 von wwa

WISSEN – HAMM – Karneval spezial: Videoclip brachte die fünfte Jahreszeit in die Schulen

Altweiberparty? Rosenmontagszug? Karnevalssitzung? All dies fiel dieses Jahr den Corona-Beschränkungen zum Opfer, auch an den heimischen Schulen. Dennoch ließen es sich die Förderschullehrerin Carmen Quast und die beiden Schulsozialarbeiterinnen Valeska Weber und Jenny Weitershagen nicht nehmen, ein wenig Karnevalsstimmung zu verbreiten: In einem gemeinsamen Projekt der Förderschule am Alserberg in Wissen und der Integrierten Gesamtschule in Hamm entstand ein karnevalistischer Videoclip zum Song „Jeck Yeah“ der Kölsch-Brings, die freundlicherweise die Nutzung des Songs freigab. Schüler und Kollegen der Schulen steuerten Bilder und Videos zu diesem Projekt bei. Heraus kam ein unterhaltsames Video, das bei allen Mitwirkenden für große Begeisterung sorgte und ein bisschen Spaß und Freude in diese schwierige Zeit bringen soll. Den Videoclip kann man sich auf den Homepages der beiden Schulen ansehen, igs-hamm-sieg.de und fs-alserberg.de. Fotos: Kreisverwaltung

Foto 40_1: Förderschullehrerin Carmen Quast sorgte als Kermit für karnevalistische Stimmung.

Foto 40_2: Auch Waldorf und Statler alias Schulsozialarbeiterinnen Valeska Weber und Jenny Weitershagen waren mit von der Partie.