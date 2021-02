Veröffentlicht am 19. Februar 2021 von wwa

OBERBIEBER – Oberbieber-Wingertsberg: Abgestorbene Fichten werden entfernt

Am Oberbieberer Wingertsberg steht ab Montag, 22. Februar, ein größerer Holzeinschlag auf dem Programm. Das teilt Revierförster Andreas Hartig mit. Dort sind zahlreiche Fichten abgestorben, die beseitigt werden müssen. Da diese Wege in diesem Bereich sehr stark von Spaziergängern genutzt werden, und angesichts steigender Temperaturen mit einer noch höheren Frequentierung zu rechnen ist, soll der Einschlag rasch durchgeführt werden. Wanderer müssen sich am Wingertsberg daher auf Absperrmaßnahmen im Wald einrichten. „Der Holzeinschlag ist notwendig, um die Sicherheit für Menschen und auch für Gebäude wiederherzustellen“, betont Hartig.