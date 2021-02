Veröffentlicht am 19. Februar 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisausschuss tagt per Video – Vier Anträge der Fraktionen stehen zur Beratung an – Öffentlicher Teil wird per Youtube gestreamt

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses des Altenkirchener Kreistages findet am Montag, den 22. Februar, statt. Nach dem nichtöffentlichen Teil ab 16.30 Uhr, in dem es um Personal- und Vertragsangelegenheiten geht, stehen im öffentlichen Teil ab 17.15 Uhr im Wesentlichen Anträge der Kreistagsfraktionen auf der Tagesordnung, die in der Kreistagssitzung am 8. Februar in den Kreisausschuss verwiesen wurden.

Die CDU hat einen Antrag zum Thema „Zukunft des Stegskopfes“ gestellt. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Linke haben zwei Anträge eingereicht zur Aufnahme von Flüchtlingen und zum Thema „Demokratie stärken – Extremismus verurteilen“. Die FDP beantragt die generelle digitale Durchführung und Video-Übertragung von Ratssitzungen sowie die Einführung digitaler Dienstleistungen, konkret eines digitalen Bauantrags. Zudem geht es in der Sitzung noch um die Auftragsvergabe für die Abbrucharbeiten, die Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten im Zuge der Erweiterung der Integrierten Gesamtschule Horhausen.

Wie bereits die letzte Kreistagssitzung findet auch die Sitzung des Kreisausschusses

angesichts der Corona-Einschränkungen in Form einer Videokonferenz statt. Für die interessierte Öffentlichkeit wird der öffentliche Teil der Sitzung ab etwa 17.15 Uhr live über den Youtube-Kanal der Kreisverwaltung gestreamt, hierzu findet sich am Veranstaltungstag eine Verlinkung auf der Webseite der Kreisverwaltung (kreis-ak.de).