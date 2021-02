Veröffentlicht am 19. Februar 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm auch in Pandemiezeiten aktiv!

Der DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm ist auch in Zeiten des Lockdowns aktiv. Seit dem 02. Januar unterstützt der Verein täglich im Zeitraum von 14.00 bis 17.00 Uhr das DRK Seniorenzentrum in Altenkirchen. Dort werden Corona-Schnelltests bei allen Besuchern und zum Teil beim Personal durchgeführt, um eine höchstmögliche Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten. Die Aufgabe besteht darin, in Schutzkleidung einen Nasenabstrich zu nehmen, und über eine Testflüssigkeit auszuwerten. Täglich werden so zwischen 20 bis 30 Test durchgeführt. Andreas Artelt (Heimleiter) begrüßt die Unterstützung des DRK Ortsvereins, denn somit muss kein Hauspersonal für diese Aufgabe freigestellt werden. Die Aktion ist derzeit auf unbestimmte Zeit ausgelegt und wird von DRK Ortsverein vollständig übernommen.

Foto: li. Holger Mies (stv. Bereitschaftsleiter) Mitte Besucher, re. Holger Seelbach (Bereitschaftsleiter) Foto: DRK Seniorencentrum