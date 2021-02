Veröffentlicht am 19. Februar 2021 von wwa

WISSEN – Gerettete bedanken sich bei ihren Rettern – Nach nächtlichem Unfall mit Schlauchbootfahrt, Dank an die Helfer

Das sich Geschädigte bei der Einsatzkräften bedanken, kommt öfter vor. Doch wenn es zu Einsätzen kommt, die durch Leichtsinnigkeit ausgelöst werden, ist dies kaum der Fall. Schon an den Montag nach dem nächtlichen Rettungseinsatz an 29. Januar 2021 an der Nister meldete sich einer der verunfallten Besatzung des Schlauchbootes telefonisch bei den Rettungskräften. Die Verunfallten bedankten sich bei allen Helfern für ihren Einsatz und entschuldigten sich für ihre Aktion.

Es fand unter entsprechenden Hygieneregeln ein Treffen zwischen den Verunfallten, dem Wehrleiter der VG Hamm-Sieg Heiko Grüttner und Wissens Wehrführer David Musall statt. Beide Seiten tauschten sich über die Ansichten und Herausforderungen des Einsatzes aus. Die Verunfallten schilderten den Ablauf der Bootstour und den dramatischen Unfallhergang der fast Tödlich geendet wäre.

Im Einsatz waren damals die Feuerwehren aus Wissen, Schönstein und Hamm, das DLRG Betzdorf/Kirchen und Hamm sowie das das Personal der Rettungswache Wissen und der DRK Ortsverein der Verbandsgemeinde Wissen.