Veröffentlicht am 18. Februar 2021

HACHENBURG – Unfallflucht auf Parkplatz in Hachenburg

Am Mittwochvormittag, 17. Februar 2021, wurde zwischen 11.00 und 11.40 Uhr ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw im hinteren Fahrzeugbereich beschädigt. Ein unbekannter Unfallverursacher stieß auf dem HIT-Parkplatz, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen den geparkten Pkw. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei