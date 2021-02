Veröffentlicht am 17. Februar 2021 von wwa

NEUWIED – Junger Unternehmergeist mit Mehrwert für die Region – CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong besucht LISOmed Medizintechnik in Neuwied

Vor rund einem Jahr hat der Neuwieder Carsten Groth seine Firma LISOmed Medizintechnik aus der Taufe gehoben. Das Unternehmen hat sich in den letzten Monaten bereits gelungen auf dem Markt positioniert. Zum Kundenstamm gehören unter anderem niedergelassene Ärzte in Neuwied und der Region. „Wir sind Ansprechpartner für alle Kunden rund um Fragen zu Medizintechnik und medizinischem Zubehör“, erklärt Carsten Groth, der für seinen Beruf brennt. Groth bringt über 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb des Innen- und Außendienstes in der Medizintechnik mit. Er kennt die Branche und verfügt über ein gutes Netzwerk. An seiner Seite steht Ehefrau Stefanie Groth, die mit Rat und Tat zur Seite steht. Neben dem Vertrieb zählen auch Hygieneschulungen, Erste-Hilfe-Kurse, oder Beratungen bei Technik sowie Praxisrenovierungen zu den Dienstleistungen von LISOmed in Neuwied.

„Ich bin Neuwieder und möchte auch etwas zurückgeben“, betont Carsten Groth, der auch sozial engagiert ist. Umweltschutz und Menschlichkeit sind dem Unternehmer ein besonderes Anliegen. „Ich möchte auch für die nächsten Generationen einen Beitrag leisten“, so der Familienvater von zwei Kindern, deren Namen sich auch im Firmennamen LISOmed wiederfinden. So lässt Carsten Groth beispielsweise für jeden Auftrag ab 500 Euro einen Baum pflanzen oder unterstützt den Verein „Kirstins Weg“ zur Förderung der Krebsmedizin.

„Carsten Groth ist ein junger Unternehmer mit Weitblick und Visionen“, stellt CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong bei einem Besuch im Schulungsraum der Firma LISOmed in der Heddesdorfer Straße in Neuwied fest und er sagt weiter: „Die Kombination von moderner Unternehmensführung, persönlicher Kundenbetreuung und fachlicher Expertise sind ein Gewinn für die Stadt Neuwied sowie die Region.“ Außerdem sei der Blick stets auf die Heimat bezogen, ohne dabei den Weitblick zu verlieren. „Zukunft ist Heimat ist mir ein Leitspruch und ich freue mich, dass sich Unternehmer in unserer Heimat ebenfalls damit identifizieren“, so Badziong. Und das nächste Projekt befindet sich bereits auf der Schiene.

Foto: (v.l.): CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong informierte sich bei Carsten und Stefanie Groth zur aktuellen Arbeit der Firma LISOmed Medizintechnik in Neuwied.