Veröffentlicht am 17. Februar 2021 von wwa

BETZDORF – Auffahrunfall in der Innenstadt von Betzdorf

Am Dienstagmittag, 16. Februar 2021, gegen 12:15 Uhr befuhren ein 56jähriger Mann und eine 71jährige Frau in dieser Reihenfolge mit ihren Pkws die Wilhelmstraße im Stadtgebiet Betzdorf. Im Verlauf der Strecke beabsichtigte der 56jährige nach links abzubiegen. Dazu verringerte er seine Fahrgeschwindigkeit. Die nachfolgende Fahrerin erkannte das Abbiegeverhalten zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt circa 4.500 Euro. Quelle: Polizei