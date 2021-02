Veröffentlicht am 17. Februar 2021 von wwa

REGION – Nachhaltige Aktien verhalfen Landesmusikgymnasium zum Sieg beim Planspiel Börse

Elf Wochen lief das Planspiel Börse 2020. Unterstützt durch die Sparkasse Westerwald-Sieg haben 130 Schülerteams der Kreise Westerwald und Altenkirchen mitgemacht. Die drei Sieger waren auch auf Verbandsebene ganz vorne.

Mit fast 11.000 Euro Depotzuwachs siegte das Team Südzucker vom Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur beim Planspiel Börse 2020 auf lokaler Ebene. Lucas Pfunder und Pascal Zängerle setzen sich nicht nur gegen 130 weitere Schülerteams durch, sondern gelangten zudem auf regionaler Ebene des Landes Rheinland-Pfalz auf Platz 10. Ihr betreuender Lehrer Claus Peter Beuttenmüller belegte in seiner Kategorie „Lehrkräfte“ den ersten Platz und sicherte damit einen weiteren Preis für das Gymnasium. „Unser Siegerfoto ist absichtlich vor den…Materialien des Faches Sozialkunde gemacht worden, um zu zeigen, dass wir das Planspiel Börse als willkommene freiwillige und außerschulische Ergänzung des Unterrichts sehen.“ so Beuttenmüller.

Ebenso strategisch klug und damit sehr erfolgreich war das Team Marvid-19 von der Berufsbildenden Schule Westerburg in der Nachhaltigkeitsbewertung. In dieser Kategorie werden speziell die Erträge mit nachhaltig eingestuften Wertpapieren ausgewertet. David Hombach und Marvin Leicher erwirtschafteten über 10.500 Euro Nachhaltigkeitsertrag und waren damit die Gewinner unter allen Schülerteams. Ihr betreuender Lehrer Matthias Denter war sehr erfreut über deren geschickte Anlagestrategien.

Alle drei Teams stellten erneuerbare Energien in den Fokus, waren äußerst vorausschauend und erkannten den Wandel in der Mobilität.

Die Sparkasse Westerwald-Sieg bietet den heimischen Schulen bereits seit mehr als 30 Jahren das Planspiel Börse im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags zur Finanzbildung an. Mitmachen können verschiedene Spielgruppen in unterschiedlichen Wettbewerben. Jedes Team erhält ein Depot mit 50.000 Euro virtuellem Startkapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu vermehren gilt. Ziel des Planspiels Börse ist es, die Teilnehmenden auch im Hinblick auf die persönliche Finanzplanung mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen vertraut zu machen.

Zusammen mit Studenten und Sparkassen-Azubis machten 400 Teilnehmer in 173 Spielgruppen mit. Allein 30 Schülerteams stellte Dr. Markus Müller als betreuender Lehrer vom Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur auf die Beine.

Die Sparkasse Westerwald-Sieg prämierte ihre erfolgreichsten Teams mit Geldpreisen im Gesamtwert von 1.600 Euro. Die Plätze 1 bis 3 erhielten außerdem hohe Geldpreise vom Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz.

Das erstplatziere Schülerteam in der Depotgesamtwertung „Südzucker“ vom Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur steigerte sein Startkapital von 50.000 Euro auf 60.825,56 Euro. (Platz 10 Rheinland-Pfalz)

Platz 2 war das Team AbHa von der Realschule plus Salz. Die beiden Schüler erhöhten ihr Kapital ebenfalls um fast 10.000 Euro und erreichten den 18. Platz in Rheinland-Pfalz.

„Die Quarzer“ vom Gymnasium im Kannenbäckerland brachten sich mit rund 8.000 Euro Profit auf den 3. Platz (Platz 26 in Rheinland-Pfalz).

Auf Platz 4 rangierten Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums Montabaur mit dem nichtzutreffenden Namen „Wenig Profit und noch weniger“ und auf dem 5. Platz Schülerinnen der IGS Selters (Dasklooo).

In der Nachhaltigkeitsbewertung erwirtschaftete das Team „Marvid-19“, Schüler der Berufsbildenden Schule Westerburg, den höchsten Nachhaltigkeitsertrag mit 10.513,39 Euro.

Auf Platz 2 brachten es dieselben Schülerinnen der IGS Selters und erhielten damit Geldpreise in zwei Kategorien. Platz 3 belegten „Die Aktiengurus“ des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz.

Rund 94.000 Teilnehmende aus Deutschland, Europa und sogar Südamerika, Armenien, Vietnam und Singapur hatten sich in dieser Spielrunde für Europas größtes Online-Börsenlernspiel registriert.

Mit dem simulierten Wertpapierhandel beim Planspiel Börse erhielten mehr als 35.000 Teams einen praxisnahen Einblick in die Funktionsweise des Aktienhandels und der Börsenwelt. Diese zeigt sich in dem sorgenreichen Pandemie-Jahr sehr bewegt. Trotz zunehmender Infektionszahlen und turbulenter US-Wahlen überwog die Impfstoff-Euphorie an den Aktienmärkten. Bei der Nachhaltigkeitswertung zeichneten sich innerhalb der kurzen Spieldauer beachtliche Gewinne ab.

Interessierte finden auf der Homepage der Sparkasse Westerwald-Sieg viele aktuelle Börseninformationen. Die nächste Spielrunde im Planspiel Börse startet Ende September 2021!

Mehr Informationen zum Planspiel Börse gibt es unter www.skwws.de/planspiel-boerse,

auf www.instagram.com/planspielboerse/ oder www.facebook.com/planspielboerse sowie auf Twitter (@planspielboerse). Zuständig für Fragen zu dieser Pressemitteilung: Sibylle Hölzemann-Gösel, Kommunikation / Planspiel-Betreuerin sibylle.hoelzemann-goesel@skwws.de, 02661/620-2217.

Foto: Lukas Pfunder und Pascal Zängerle vom Landesmusikgymnasium, das Siegerteam des Planspiel Börse in der Depotgesamtwertung (v.l.): Lukas Pfunder, Pascal Zängerle, Claus Peter Beuttenmüller (Lehrer)