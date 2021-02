Veröffentlicht am 17. Februar 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Online-Diskussionsrunde zu Kommunalen Finanzen und Zukunftschancen des ländlichen Raumes

Am 24. Februar ab 18 Uhr bietet der CDU-Direktkandidat im Wahlkreis 2 Dr. Matthias Reuber eine Online-Diskussionsrunde zum Thema „Kommunale Finanzen und Zukunftschancen des ländlichen Raumes“ an. Als Experte wird Günther Schartz, Landrat des Landkreises Trier-Saarburg an der Diskussion teilnehmen. Schartz ist seit 2017 auch Vorsitzender des Landkreistages Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus ist er Teil des Praktikerteams „Kommunales und Finanzen“ von Christian Baldauf für die Landtagswahl.

Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben im bundesweiten Vergleich die zweithöchsten Schuldenstände zu verzeichnen. Am 16. Dezember 2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz zum zweiten Mal innerhalb von acht Jahren die Verfassungswidrigkeit des Kommunalen Finanzausgleichs festgestellt. „Unsere Kommunen benötigen eine angemessene Finanzaustattung, damit die Kommunalpolitik vor Ort wieder wirklich gestalten kann.“, so Reuber.

Neben den kommunalen Finanzen sollen Zukunftschancen des ländlichen Raumes diskutiert werden. Dazu zählen die Digitalisierung auf dem Land und die Schaffung von kommunalen Co-Working-Spaces, aber auch die Unterstützung von Vereinen und Ehrenamt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich per Mail an kontakt@matthias-reuber.de für die Veranstaltung anmelden, ein Zugangscode wird dann rechtzeitig zugesandt.