Veröffentlicht am 17. Februar 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Karnevalsmotto 2021 im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen „Wir lassen uns die Fröhlichkeit nicht nehmen“! Oder… wir lassen uns den Karneval nicht nehmen…

Auch wenn in diesem Jahr die traditionelle Karnevalsfeier nicht wie gewohnt mit vielen Gästen im Café Mocca stattfinden durfte, hieß das für die Bewohner des DRK SZ AK noch lange nicht, dass auf sämtliche Karnevalsfreuden verzichtet werden musste. Zumindest separat in jedem Wohnbereich, natürlich unter Beachtung der Hygienebestimmungen, durfte ein wenig gefeiert werden. Schon im Vorfeld wurden lustige Clownsgesichter gebastelt, um damit die Wohnbereiche zu dekorieren. Und zur Kaffeezeit am Rosenmontag gab es natürlich frisch gebackene „Kräppelchen“. Für die gute Laune sorgte allein schon das Schwelgen in Erinnerungen an die närrischen Tage durch die zusammengetragenen Karnevalsdekorationen auf einem Themenwagen. Wenn man schon nicht zusammen schunkeln durfte, so haben sich die bekannten Karnevalslieder und die bunten Luftballons einfach mal angeboten, um Sitzgymnastik und Bewegungsübungen zu machen. Die vorbereiteten Utensilien, wie z. B. eine rote Pappnase, bunte Federn oder ein Cowboyhut, waren eine Anregung, um klassische Karnevalkostüme zu erraten, und viel Spaß gab es natürlich mit den Konfetti-Ziehbonbons. Als Thema zum Schluss bot sich die Fastenzeit an. Schließlich heißt es doch nicht umsonst „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“! (anar) Fotos: DRK Seniorenzentrum