Veröffentlicht am 16. Februar 2021 von wwa

WINDHAGEN – Einbruchdiebstahl in ein ehemaliges Hotel in Windhagen

Am vergangenen Wochenende sind mindestens drei unbekannte Täter in ein ehemaliges Hotel in der Brunnenstraße in Windhagen eingebrochen. Hierbei richteten sie erheblichen Sachschaden an und entwendeten mehrere Fernseher der Marke Samsung. Die Beute wurde mit einem oder zwei Fahrzeugen abtransportiert. Die Spuren an der Tatörtlichkeit sind durch die Kriminalpolizei gesichert worden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei