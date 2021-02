Veröffentlicht am 15. Februar 2021 von wwa

BREITSCHEID – Verkehrsunfallflucht im Breitscheider Ortsteil Siebenmorgen

Der Geschädigte hatte seinen Pkw am Samstag, 13. Februar 2021, ordnungsgemäß in der Dasbacher Straße in Breitscheid (Ortsteil Siebenmorgen) gegen 16:00 Uhr geparkt abgestellt. Als er nach einer Stunde wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei