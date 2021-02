Veröffentlicht am 15. Februar 2021 von wwa

NEUWIED – Kita Rommersdorf feiert „Karneval in der Tüte“

Auch wenn die städtische Kindertagesstätte Rommersdorf erst seit wenigen Jahren im Gebäude der ehemaligen Hauptschule Rommersdorf besteht, freuen sich die Kinder und Erzieher seither jedes Jahr an Schwerdonnerstag auf den Besuch der Möhnen, Karnevalsgesellschaften und Prinzenpaare aus Heimbach und Weis. Schon Wochen vorher schmücken Kinder und Erzieherinnen die Kita und üben Lieder und Tänze ein. So werden die kleinen Karnevalisten an das Brauchtum herangeführt. Der närrische Besuch krönt dann die ausgelassene Karnevalsfeier aller Kinder.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die großen Feiern und Umzüge fallen leider aus, aber die Karnevalisten im Ort hatten viele alternative Ideen. Begeistert haben die aktuell betreuten Kinder der städtischen Kita Rommersdorf einen der „Umzugswagens“ gestaltet, die unter dem Motto der Karnevalsgesellschaften „Dä Zuch stäht im Dörfje“ die Hauptstraße im Ort schmücken.

Auch die vielen Kinder der Kita, die seit Wochen zu Hause betreut werden, durften sich über eine Karnevalsüberraschung freuen: Die Erzieherinnen verteilten an alle „Karneval in der Tüte“ mit Bastelanleitung, Konfetti, Luftballons, Luftschlangen und Bonbons. Obendrein gab es noch eine kleine Aufmerksamkeit des Weiser Möhnenvereins. So kommt hoffentlich auch zu Hause ein wenig Feierlaune und Karnevalsstimmung auf.