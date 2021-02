Veröffentlicht am 13. Februar 2021 von wwa

WESTERBURG – Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen im Westerburger Ortsteil Wengenroth – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 09. auf 10. Februar 2021, kam es zwischen 17:00 und 13:30 Uhr in der Alleestraße in Westerburg, im Ortsteil Wengenroth zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Der unbekannte Täter beschädigte zwei geparkte PKW´s. Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Westerburg (Tel. 02663-98050). Quelle: Polizei