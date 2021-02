Veröffentlicht am 13. Februar 2021 von wwa

ASBACH – Rollerfahrt ohne Führerschein in Asbach

Am frühen Freitagabend, 12. Februar 2021, wurden zwei 15jährige Jugendliche in Asbach auf ihren Mofarollern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Roller wurden mit einer Geschwindigkeit von deutlich über 25 km/h geführt. Beide Jugendliche konnten keine erforderliche Fahrerlaubnis nachweisen, was eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Folge hatte. Quelle: Polizei