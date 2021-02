Veröffentlicht am 12. Februar 2021 von wwa

ETZBACH – Dachstuhlbrand in Etzbach – Katze aus brennendem Gebäude gerettet

Am Freitagnachmittag, 12. Februar 2021, gegen 16:00 Uhr hieß es für die Freiwillige Feuerwehr Hamm: Vollbrand eines Wohnhauses am Ende der Wiesenstraße in Etzbach. Schon bei der Anfahrt war den Rettungskräften klar: Die riesige Rauchwolke lässt auf ein größeres Unglück schließen. Und so war es dann auch. Eine Seite des Gebäudes war bereits von den Flammen stark in Mitleidenschaftgezogen worden.

Zunächst gingen die Feuerwehrleute von innen gegen das Feuer vor. Inzwischen waren auch die Wissener Kameraden nachalarmiert worden. Vom Korb der Drehleiter aus setzte man die Brandstelle unter dem Dach unter Löschwasser. Auch wurden an verschiedenen Stellen die Dachziegel mit Einreißhaken entfernt. Als Problem erwies sich natürlich auch der starke Frost. Rund um die Einsatzstelle bildeten sich in Windeseile spiegelglatte Flächen auf dem Löschwasser. Hier leisteten dann einige Feuerwehrleute und Bauhofmitarbeiter ganz Arbeit mit Streusalz.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses, das nun unbewohnbar ist, hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Nach Angaben von Einsatzleiter Alexander Müller waren 60 Kräfte der Löschzüge Hamm und Wissen mit nahezu ihrem gesamten Fuhrpark vor Ort. Dazu sechs Helferinnen und Helfer des DRK-Ortsvereins Altenkirchen-Hamm, der Wissener Rettungsdienst und die Polizei. Über die Brandursache können Feuerwehr und Polizei noch keine Informationen geben. Und noch etwas positives am Schluss: Hammer Feuerwehrleute konnten eine Katze aus dem stark verqualmten Gebäude sicher nach draußen bringen. (bt) Fotos: Bernhard Theis