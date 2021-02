Veröffentlicht am 12. Februar 2021 von wwa

ETZBACH – Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Etzbach

Am Freitagnachmittag, 12. Februar 2021, um 15:54 Uhr wurde der Polizei Altenkirchen und der Leitstelle Montabaur der Brand eines Dachstuhles in der Wiesenstraße in Etzbach gemeldet. Dies bestätigte sich bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte vor Ort.

Die Brandbekämpfung erfolgte durch insgesamt 60 Kräfte der Feuerwehren aus Hamm und Wissen. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch unbekannt und das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Neben der Feuerwehr waren zwei Kräfte des Rettungsdienstes sowie sechs Kräfte des DRK-Ortsvereins Altenkirchen-Hamm im Einsatz. Die Löscharbeiten wurden gegen 20:00 Uhr beendet.