Veröffentlicht am 12. Februar 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – Handlungssicherheit und Orientierung für Kinder- und Jugendarbeit in herausfordernden Zeiten – Serie Know–How für eine qualitative Jugendarbeit im Landkreis Neuwied

Fehlende Orientierung und große Unsicherheit während der Coronapandemie sorgen bei Familien, aber auch bei den haupt- und ehrenamtlichen Akteuren für eine enorme Veränderung und belastende Situation. Hierzu bietet die Kreisjugendpflege Neuwied mit der Veranstaltungsreihe „KNOW HOW für eine qualitative Jugendarbeit im Landkreis Neuwied 2021“ auch in diesem Jahr Fortbildungs- und Informationsangebote an. Die Veranstaltungshinweise können ab sofort online auf der Homepage der Kreisverwaltung Neuwied www.kreis-neuwied.de eingesehen werden. Unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, können einige der Angebote nur in einem digitalen Format angeboten werden.

Ausgerichtet ist das Themenspektrum der Veranstaltungen an die individuellen und komplexen Lebenswelten der Kinder- und Jugendlichen. Es konnten wieder hochkarätige Referenten für die Veranstaltungen gewonnen werden.

Folgendes steht auf dem Programm:

Online Workshop: „Alles was Recht ist…“ Recht und Aufsichtspflicht in der Kinder- und Jugendarbeit am 10. und 11. März 2021

Themen sind: In der Jugendarbeit stehst Du „mit einem Fuß im Gefängnis“. Wer hat diesen Ausspruch nicht schon einmal gehört? Kaum ein Begriff innerhalb der Jugend- und Sozialarbeit ist (zu Unrecht) derart gefürchtet und daher zwangsläufig auch missverstanden wie die „Aufsichtspflicht“. Fast jeder, der beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, weiß, dass Aufsichtspflicht irgendwie und irgendwo existiert, aber nicht jeder weiß um die Bedeutung dieser Verpflichtung für die eigene Tätigkeit. Die Veranstaltung soll helfen, Licht in das Dickicht rund um die Rechtsfragen der Jugendarbeit zu bringen.

Behandelt werden neben den Rahmenbedingungen der Aufsichtspflicht auch wichtige Punkte der Organisation und Durchführung von Freizeitaktivitäten und Gruppenstunden, der Haftung sowie der versicherungsrechtlichen Situation.

Die Onlineveranstaltung am Mittwoch, 10. März 2021 von 18:00 bis 20:30 Uhr richtet sich an Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit, Gruppenleiter/innen, Eltern und interessierte Bürger/innen. (5,00 € Teilnahmegebühr).

Wer sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchte, hat die Möglichkeit an der Onlineveranstaltung am 11. März 2021 von 09:30 bis 15:30 Uhr teilzunehmen. Diese ganztägige Onlineveranstaltung richtet sich an Haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte der Jugendarbeit, Schulsozialarbeiter/innen und Lehrer/innen (25,00 € Teilnahmegebühr). Anmeldeschluss ist der 01. März 2021.

Online Workshop: SARS-CoV-2: Psychosoziale Auswirkungen und Handlungsmöglichkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit am 03. März 2021.

Der digitale Workshop dient dazu, einen fokussierten Überblick über psychosoziale Auswirkungen der SARS-CoV-2 Pandemie zu geben, verknüpfte psychische Störungen kurz darzustellen, Erklärungsmodelle zu diskutieren und insbesondere sowohl motivationale als auch veränderungsbezogene Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen.

Die ganztägige Onlineveranstaltung richtet sich an Haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte der Jugendarbeit, Schulsozialarbeiter/innen und Lehrer/innen. (20,00 € Teilnahmegebühr).

Anmeldungen zu allen Veranstaltungen: Fachstelle Plus für Kinder- und Jugendpastoral Koblenz, Claudia Liesenfeld-Gills, Tel.: 0151-53831206, E-Mail: claudia.liesenfeld-gilles@bistum-trier.de. Anmeldeschluss ist der 24.02.21. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es bei der Kreisverwaltung Neuwied: Franlin Toma, Tel. 02631-803442, jugendarbeit@kreis-neuwied.de