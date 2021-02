Veröffentlicht am 12. Februar 2021 von wwa

FLAMMERSFELD-ROTT – Langjähriger Mitarbeiter Rainer Wilfert in den Ruhestand verabschiedet

Rainer Wilfert aus Rott trat nach jahrzehntelanger Tätigkeit in den einstweiligen Ruhestand. Bürgermeister Fred Jüngerich dankte ihm im Rahmen einer Feierstunde für die während dieser Zeit geleisteten Dienste sowie das persönliche Engagement. Er überreichte ihm eine Dankurkunde und ein kleines Geschenk der Verbandsgemeinde.

Mitte der Siebzigerjahre absolvierte Rainer Wilfert zunächst eine zweijährige Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei einem Altenkirchener Unternehmen, wo er anschließend zwei weitere Jahre als kaufmännischer Angestellter beschäftigt war. Danach war er vier Jahre Soldat auf Zeit. In den Jahren 1983 und 1984 folgte eine Ausbildung zum Beamten für den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung. Im Anschluss daran war Rainer Wilfert zunächst gut zwei Jahre als Verwaltungsbeamter beim Marinearsenal in Wilhelmshaven beschäftigt, dann knapp drei Jahre bei der Bundeswehr in Remagen und danach gut zwei Jahre beim Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung in Koblenz.

Von November 1992 bis Januar 1993 war er von dort abgeordnet mit dem Ziel der Versetzung zur damaligen Verbandsgemeinde Flammersfeld. Diese erfolgte dann auch zum 1. Februar 1993. Hier wurde er zunächst im Bereich des Sozialamtes eingesetzt. Vom 15. August 2000 bis zum Eintritt in den Ruhestand war er beim Bürgerbüro tätig.

Vom Personalrat übermittelte Mathias Rabsch im Namen der Belegschaft die besten Wünsche für die Zukunft und dankte dem Kollegen für die gute Zusammenarbeit.