Veröffentlicht am 12. Februar 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE – ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Wo es Hilfen und Beratung gibt in schwierigen Zeiten

Die Bundeskanzlerin hat es nochmals klargemacht: Es sind die Familien, die eine große Last in der Pandemie tragen. Sämtliche Schüler/innen können ihrem Schulalltag nicht planmäßig nachgehen, Eltern von Kindergartenkindern werden gebeten, die Betreuung in der Kindetagesstätte nur bei absoluter Notwendigkeit in Anspruch zu nehmen. Und neben der Herausforderung, die Betreuung der Kinder sicherzustellen, plagen viele Familien finanzielle Nöte. Das Jugendamt der Kreisverwaltung Altenkirchen hat wieder eine Reihe von Kontaktdaten zusammengestellt für alle die, die reden wollen oder Hilfe benötigen in komplizierten familiären Situationen:

• Bundesweite Angebote

Beratung in allgemeinen Lebenslagen (24 Stunden/Tag): Telefon- Beratung: (0800) 166 016; Evangelische Telefonseelsorge: (0800) 111 0111; Katholische Telefonseelsorge: (0800) 111 0222

Beratung für Kinder und Jugendliche: Telefon-Beratung : (0800) 166 016 (24 Stunden/Tag); Nummer gegen Kummer: 11 6 11 oder (0800) 111 0333 (Mo.-Sa.: 14-20 Uhr).

Beratung für Frauen: Müttertelefon: (0800) 333 2111(Mo.-Sa.: 20-22 Uhr); Gewalt gegen Frauen: (0800) 116 016 (24 Stunden/Tag); Hilfetelefon für Schwangere in Not: (0800) 40 40 020 (24 Stunden/Tag)

Beratung für Eltern und Paare: Elterntelefon: (0800) 111 0550 (Mo.-Fr.: 9-11 Uhr, Di. u. Do.: 17-19 Uhr)

• Angebote im Landkreis Altenkirchen

Beratung in allgemeinen Lebenslagen: Beratungsstelle des Bistums Trier in Betzdorf: (02741) 1060; Beratungsstelle des Diakonischen Werkes in Altenkirchen (inkl. Außenstelle Betzdorf): (02681) 39 61 oder (02681) 800820; Caritasverband Altenkirchen e.V. (Allgemeine Sozialberatung): (02681) 20 56; Caritasverband Rhein-Wied-Sieg e.V. in Betzdorf: (02741) 976010

Beratung bei Erziehung und Partnerschaft: Beratungsstelle des Bistum Trier in Betzdorf: (02741) 1060; Beratungsstelle des Diakonischen Werkes in Altenkirchen (inkl. Außenstelle Betzdorf): (02681) 39 61 oder (02681) 8008 20; Caritasverband Rhein-Wied –Sieg e.V. in Betzdorf (Allgemeiner Sozialer Dienst): (02741) – 975 8914; Caritasverband Altenkirchen e.V. (Allgemeine Sozialberatung): (02681) – 20 56.

Beratung für Kinder und Jugendliche Beratungsstelle des Bistums Trier in Betzdorf: (02741) 1060; Beratungsstelle des Diakonischen Werkes in Altenkirchen (inkl. Außenstelle Betzdorf): (02681) 39 61 oder (02681) 8008 20; Kinderschutzdienst Kirchen: (02741) 9300 46 oder (02741) 9300 47

Hilfe für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder: Frauen für Frauen e.V./Frauenhaus Hachenburg: (02662) 946 6630; Frauen helfen Frauen e.V. Siegen/Frauen-Beratungsstelle: (0271) 218 87 oder (0271) 204 63; Caritasverband Rhein-Wied-Sieg e.V. in Betzdorf (Hilfe für Frauen bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen): (02741) 976 00; Kinderschutzdienst Kirchen: (02741) 9300 46 oder (02741) 9300 47

Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen und Angehörige: Caritasverband Rhein-Wied-Sieg e.V. in Betzdorf: E-Mail: tagesstaette@caritas-betzdorf.de., Tel.: (02741) 930-349; Caritasverband Altenkirchen e.V. (Beratung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige): (02681) 20 56

Wer Unterstützung bei der Erziehung der Kinder benötigt, Fragen rund um Trennung, Scheidung oder Umgangskontakte hat oder sich Sorgen hinsichtlich der familiären Situation von Nachbarn oder Bekannten macht, erreicht die Mitarbeiter des Jugendamtes Altenkirchen wie folgt: (02681) 81 25 05 (Mo.-Mi.: 8-16 Uhr, Do.: 8-18 Uhr, Fr.: 8-13 Uhr). Zudem kann in Krisensituationen natürlich ein Notruf bei der Polizei abgesetzt werden: 110