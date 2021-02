CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 19 neue Corona-Infektionen im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 11. Februar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 19 neue Infektionen am Donnerstag – Kreisweit bislang 20 Mutationen nachgewiesen

Die aktuellen Fallzahlen zum Coronavirus im Kreis Altenkirchen meldet das Kreisgesundheitsamt am Donnerstagnachmittag, 11. Februar 2021, um 14.30 Uhr: Seit Beginn der Pandemie zählt man im Kreis 2257 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger, das sind 19 mehr als am Vortag. 2.083 Menschen sind geheilt. Stationär behandelt werden elf Personen aus dem Landkreis. 115 Frauen und Männer sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Bei insgesamt 20 Personen wurde eine Virus-Mutation nachgewiesen, 16 hiervon kommen aus dem Umfeld des Kirchener Krankenhauses. Bei ihnen wurde die britische Mutation nachgewiesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung Verstorbenen liegt kreisweit bei 59. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis am Donnerstag wie am Vortag mit 39,6. Der Landeswert fällt leicht auf 52,5.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.257

Steigerung zum 10. Februar: +19

Aktuell Infizierte: 115

Geheilte: 2.083

Verstorbene: 59

in stationärer Behandlung: 11

7-Tage-Inzidenz: 39,6

Impfzentrum Wissen: 1.990 Erstimpfungen, 1410 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 782/+2

Betzdorf-Gebhardshain: 446/+5

Daaden-Herdorf: 268/+2

Hamm: 168

Kirchen: 357/+6

Wissen: 236/+4