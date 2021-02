Veröffentlicht am 11. Februar 2021 von wwa

WEYERBUSCH – Sachbeschädigung an einer Eingangstür in Weyerbusch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 06. auf 07. Februar 2021, wurde in Weyerbusch die Eingangstür der in der Kölner Straße liegenden Bäckerei mutwillig eingetreten. Die Tat ereignete sich zwischen 23:45 und 02:45 Uhr. Der unbekannte Täter beschädigte an der Tür die untere äußere Glasscheibe. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich an die Polizei Altenkirchen zu wenden, Tel. 02681/ 9460. Quelle: Polizei