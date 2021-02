Veröffentlicht am 11. Februar 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der B 62, Bahnhofstraße in Wissen

Am Mittwochmorgen, 10. Februar 2021, gegen 07:25 Uhr, befuhr ein 29jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford Focus die Bahnhofstraße (B 62) aus Richtung Feuerwehrhaus kommend in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Marktstraße/Im Buschkamp beabsichtigte er geradeaus in Richtung Regio-Bahnhof weiter zu fahren. Trotz Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage musste er verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich warten. Ein nachfolgender 52jähriger Fahrzeugführer eines Lkw Gliederzuges Daimler-Benz beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Marktstraße abzubiegen. Beim Abbiegen holte er über die Linksabbiegespur nach rechts aus und übersah den wartenden Pkw des 29jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Quelle: Polizei