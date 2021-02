Veröffentlicht am 11. Februar 2021 von wwa

LINZ am Rhein – Behinderungen bei Säuberungsarbeiten auf der B 42

Im Laufe des Mittwochvormittags, 10. Februar 2021, konnten die Sperrungen der B 42 anlässlich des Hochwassers wieder freigegeben werden. Viele uneinsichtige Verkehrsteilnehmer durchfuhren die gesperrten Bereiche der B 42 und behinderten so die Säuberungs- und Aufräumarbeiten der Straßenmeisterei in erheblichem Maße, wobei sich Mitarbeiter gefährdet fühlten. Im Rahmen der Überwachungsmaßnahmen durch die Polizei konnten einige Verstöße geahndet werden, weitere Ermittlungen zur Ahndung der Verkehrsverstöße dauern an. Quelle: Polizei