Veröffentlicht am 11. Februar 2021 von wwa

KOBLENZ – Unternehmen können sich noch bis zum 22. Februar anmelden: Karrieremesse Praxis@Campus #digital der Hochschule Koblenz

Unternehmen müssen sich weltweit großen Herausforderungen stellen. Doch jede Krise birgt auch Chancen. Die Zukunft darf nicht vernachlässigt werden und das Werben um Fachkräfte muss weitergehen. Die Hochschule Koblenz bietet daher ihre Karrieremesse Praxis@Campus am 20. April bereits zum fünfzehnten Mal an, dieses Jahr vollständig digital. Unternehmen haben so die Möglichkeit, sich auch in Zeiten von Corona den fast 10.000 Studierenden und angehenden Alumni der Hochschule zu präsentieren. Bis zum 22. Februar können sie sich bei der Hochschule anmelden.

Für die Veranstaltung verwendet die Hochschule ein speziell an Hochschulkarrieremessen angepasstes digitales Tool, das Unternehmen den direkten Kontakt zu Studierenden und Alumni via Live-Chat und Videokonferenz bietet. Die CampusProfi-App der Selfbits GmbH ermöglicht einen digitalen Auftritt direkt auf dem Gerät der Besucherinnen und Besucher, die mit der interaktiven App leicht die passenden Aussteller finden.

Mehr als 40 Unternehmen gehen bereits den neuen digitalen Weg mit der Hochschule Koblenz. Unternehmen, die ebenfalls an der Messe am 20. April von 10 bis 15 Uhr teilnehmen möchten, können sich unter www.praxis-at-campus.de anmelden. Für Rückfragen steht das Organisationsteam via E-Mail unter patc_orga@hs-koblenz.de gerne zur Verfügung.