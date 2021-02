Veröffentlicht am 11. Februar 2021 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – „Wölfi“ ist in Coronazeiten mobil

Seit sechzehn Jahren betreibt Wolfgang Würbel alias „Wölfi“ eine kleine Gaststätte mit Biergarten an der Hauptstraße Nr. 15 in Birken-Honigessen. Dann musste er aus naheliegenden Gründen seine Pforten schließen. Als Ersatz hatte „Wölfi“ einen Imbisswagen an der Einfahrt zur Taverne platziert. Seit Montag steht dort ein neueres schmuckes Modell, teilt der Gastwirt mit. Der Service bleibt jedoch, wie er war. Es gibt Curry- und Bratwurst, Pommes, Frikadellen und Getränke.

Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 und 17 bis 20 Uhr. Samstags geht nur telefonische Bestellung und Abholung unter 01520 9868548. (bt) Foto: Bernhard Theis