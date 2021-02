Veröffentlicht am 11. Februar 2021 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – LKA-RP: Warnung vor neuer Betrugsmasche: Schadsoftware statt Paket

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) warnt vor einer neuen Betrugsmasche mit gefälschten SMS über Paketbenachrichtigungen, die sich bundesweit verbreitet und auch in Rheinland-Pfalz bereits aufgetreten ist.

Dabei erhalten die Geschädigten eine SMS auf ihrem Mobiltelefon mit dem Inhalt „Ihr Paket wurde verschickt“. Beim anschließenden Klick auf einen vermeintlichen Bestätigungslink mit der Endung „duckdns.org“ wird jedoch unerkannt eine Schadsoftware heruntergeladen und auf dem Handy installiert.

Diese Schadsoftware leitet unbemerkt sensible Daten weiter, spioniert die Kontaktliste der Geschädigten aus und versendet anschließend eigenständig SMS mit der Schadsoftware an verschiedene Rufnummern, die zusätzliche Kosten verursachen können.

In einem Fall wurden über das Smartphone einer Frau aus Mainz rund 1000 solcher SMS an ihre Kontakte versendet, wodurch ein Schaden in dreistelliger Höhe entstand.

Mit dieser Betrugsmasche nutzen die Täter den Online-Shopping-Boom ausschließlich warten viele Personen derzeit tatsächlich auf ein Paket, sodass sie leichter auf die Masche reinfallen und den Link anklicken.

Empfängern einer solchen SMS wird folgendes empfohlen:

– den Link nicht anklicken

– falls der Link angeklickt wurde, Mobiltelefon sofort in den

Flugmodus schalten

– Mobilfunkanbieter informieren

– Drittanbietersperre einrichten

– Strafanzeige erstatten