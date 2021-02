Veröffentlicht am 11. Februar 2021 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall im Bereich Siegkreisel in Betzdorf

Am Mittwochmorgen, 10. Februar 2021, gegen 06:30 Uhr befuhren ein 40jähriger und ein 42jähriger Pkw-Fahrer den Siegkreisel aus Richtung Barbaratunnel in Richtung Alsdorf. Im Verlauf des zweispurigen Streckenabschnittes fuhren beide Fahrzeuge so dicht nebeneinander, dass sich der Pkw Opel Omega und der Peugeot Van touchierten. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Da der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden konnte, bittet die Polizei Betzdorf, dass sich Zeugen des Geschehens melden. Quelle: Polizei