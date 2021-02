Veröffentlicht am 10. Februar 2021 von wwa

ARIENHELLER – Vermisstensuche in Arienheller endet glücklich

Am Dienstagabend, 09. Februar 2021, gegen 22:55 Uhr, meldete eine diensthabende Pflegerin eines Wohnheimes in Arienheller der Linzer Polizeiinspektion einen 86jährigen Bewohner abgängig. Offenbar hatte der Mann das Gebäude über eine Nottür in Richtung Waldgebiet verlassen.

Nach ersten Informationen sei der Mann lediglich mit Schlafanzug und Pantoffeln bekleidet.

Sofort leiteten die Beamten eine großangelegte Suchaktion unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, der Feuerwehr Rheinbrohl und Bad Hönningen, der Rettungshundestaffel der Feuerwehr, Diensthunde des Polizeipräsidiums Koblenz, DRK-Rettungsdienst, sowie Polizeikräfte der Inspektionen Linz und Neuwied ein.

Kurz vor 01:00 Uhr wurde der Mann durch eine Polizeistreife an der K 1 in Arienheller wohlbehalten angetroffen. Der Mann wurde dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei