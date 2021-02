Veröffentlicht am 10. Februar 2021 von wwa

ANDERNACH – Verkehrsunfall in Andernach – Fußgänger schwer verletzt

Am Dienstagabend, 09. Februar 2021, gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 42jähriger Pkw-Fahrer die Buchenstraße in Andernach. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem vermutlich stark alkoholisierten 47jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Staatsanwaltschaft Koblenz wurde ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion beauftragt. Dem Fußgänger wurde auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Unfallörtlichkeit war zur Unfallaufnahme und -rekonstruktion bis gegen 21:05 Uhr gesperrt. Der verursachte Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Bereich beziffert. Im Einsatz befanden sich neben dem Rettungsdienst, die Feuerwehr Andernach, ein Gutachter und die Polizei Andernach. Quelle: Polizei