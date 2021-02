Veröffentlicht am 9. Februar 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – Kreisstraßenunterhaltungsprogramm in vollem Gange

Durchschnittlich 2,4 Mio. Euro wendet der Landkreis Neuwied jährlich für investive Straßenbaumaßnahmen auf. Dabei handelt es sich um tiefgreifende Sanierungsmaßnahmen, die in der Regel die Fahrbahn und den gesamten Straßenunterbau betreffen, so dass die Straßen in der Substanz erneuert werden. Diese Maßnahmen werden durch das Land Rheinland-Pfalz mit 65 bis 75 Prozent der Baukosten gefördert.

„Oftmals weist jedoch nur die Fahrbahn der Straße, also die oberen 2 bis 3 Zentimeter der Straße, Schäden oder Abnutzungserscheinungen auf,“ weiß der für den Kreisstraßenbau zuständige 1. Kreisbeigeordnete Michael Mahlert zu berichten und ergänzt: „Bei diesen Streckenabschnitten liegt noch eine gute Substanz vor, die es zu erhalten gilt. Daher ist es äußerst wichtig, oberflächliche Schäden frühzeitig zu beheben, bevor sich diese in die unteren Schichten des Straßenkörpers niederschlagen. Dadurch erzielen wir nicht nur eine längere Nutzungsdauer unserer Straßen, sondern vermeiden auch, zu früh kostenintensive Komplettsanierungen ausführen zu müssen.“

In diesen Fällen wird lediglich die alte Fahrbahn abgefräst und anschließend eine neue Fahrbahn aufgebracht. Die Maßnahmen bieten den Vorteil, dass diese in der Regel ohne sehr zeitaufwändige, umfassende Vorplanungen und somit im Bedarfsfall zügig umgesetzt werden können. Im Kreishaushalt werden für diese Maßnahmen zusätzlich rd. 700.000 Euro jährlich bereitgestellt.

Im Zuge einer gemeinsamen Besichtigung berichtete Michael Quirin, Leiter der Straßenmeisterei Neuwied, dass fünf Maßnahmen aus dem aktuellen Fräsefertiger-Programm bereits erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Zwei weitere Maßnahmen sollen ausgeführt werden, sobald die Witterung die Arbeiten zulässt.

Foto: Durchschnittlich 2,4 Mio. Euro wendet der Landkreis Neuwied jährlich für Straßenbaumaßnahmen auf. Bei einem Ortstermin stimmt der 1. Kreisbeigeordnete Michael Mahlert (rechts) mit Michael Quirin, Straßenmeisterei Neuwied, den Maßnahmenumfang auf der K 90 (freie Strecke Waldbreitbach-Wüscheid) ab.