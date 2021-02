Veröffentlicht am 9. Februar 2021 von wwa

BETZDORF – Auffahrunfall beim Rotlichthalt in Betzdorf

Am Montagmittag, 08. Februar 2021, gegen 12.20 Uhr befuhren eine 63jährige Frau und ein 57jähriger Pkw-Fahrer die Steinerother Straße in Betzdorf in Richtung Steineroth. An der Lichtzeichenanlage in Höhe der Hellerstraße musste die 63jährige Fahrerin an der rotlichtzeigenden Anlage anhalten. Der nachfolgende Fahrzeugführer rutschte beim Abbremsen von Bremspedal ab und stieß anschließend leicht gegen den vorausfahrenden Pkw. Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt unter 1.000 Euro. Quelle: Polizei