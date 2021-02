Veröffentlicht am 10. Februar 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Bäume pflanzen für die Zukunft – CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong und Bundeswaldministerin Julia Klöckner machen sich für die Zukunft des Waldes stark – Jeder kann mitmachen bei der Baumpflanzchallenge!

Machen Sie mit bei der Baumpflanzchallenge! CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong hatte vor einiger Zeit seine Beteiligung an der rheinland-pfälzischen Waldaktionswoche angekündigt. Aufgrund der anhaltenden Pandemie ist diese Aktionswoche mit Veranstaltungen großer Personengruppen im Wald nicht möglich. Pascal Badziong trifft aber Julia Klöckner im Wald. Der Talk zur Zukunft des Waldes kann am 27. Februar 2021, um 11 Uhr auf YouTube und Facebook mitverfolgt werden. Badziong verschenkt 50 Baumsetzlinge an Bürger/innen. Jetzt mitmachen und einen Baumsetzling ergattern!

Über 42 Prozent der Fläche von Rheinland-Pfalz ist von Wald bedeckt. Er prägt unsere Heimat in nahezu allen Regionen des Landes. Unsere Wälder erfuhren in den vergangenen Jahren viele Schäden durch Dürren, Sturm und Schädlingsbefall. Laut aktuellen Projektionen werden derzeit heimische Baumarten in der Zukunft immer schwerer von Schäden betroffen sein. Um das Ökosystem Wald zu erhalten, braucht es eine Langzeitstrategie, wie der Wald auf die zukünftigen Herausforderungen strukturell angepasst werden kann.

Julia Klöckner wird Pascal Badziong auf einem Spaziergang durch den heimischen Wald begleiten und über die entscheidenden Schritte zur Erhaltung des Waldes diskutieren. Fragen an die Bundesministerin und den CDU-Landtagskandidaten können ab sofort gesendet werden an team@pascalbadziong.de. Die Fragen werden im Livestream am Samstag, 27. Februar um 11 Uhr beantwortet. Jeder kann etwas zur Zukunft des Waldes tun! Klöckner und Badziong werden ein Zeichen setzen und im heimischen Wald symbolisch zwei Setzlinge in die Erde pflanzen. Alle weiteren Details zur Baumart erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer am 27. Februar via YouTube und Facebook.

Wer symbolisch ein Zeichen setzen möchte, kann ab sofort an der Baumpflanzchallenge teilnehmen. 50 Baumsetzlinge (Sorte: Esskastanie) sollen ein neues Zuhause finden. Wer einen solchen Setzling im Vorgarten pflanzen möchte, sendet eine Mail mit dem Stichwort „Zukunft pflanzen“ an die bekannte Adresse: team@pascalbadziong.de

Eine Teilnahme ist bis zum 19. Februar möglich. Hier gilt das Windhundprinzip. Mails werden nach der zeitlichen Reihenfolge bearbeitet. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Auslieferung der Setzlinge erfolgt frei Haus. In der Lieferung ist ein „Beipackzettel“ zur Pflege des Baumes enthalten. „In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Mischwälder weit weniger anfällig gegen Schädlinge wie Borkenkäfer und Waldbrände gewesen sind als Monokulturen. Deshalb ist es ratsam durch gezielte Auf- und Umforstungsprogramme auf die Entstehung von Mischwäldern hinzuarbeiten“, so Badziong, der sich auf die Unterstützung von Julia Klöckner freut. Mit der Esskastanie ist eine Baumart ausgewählt, die sich in das bestehende Ökosystem einfügt und an die zukünftigen Klimaverhältnisse gut angepasst ist.

Foto: Nachdenklich blickt CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong auf große Flächen unseres heimischen Waldes. Er möchte Wege erarbeiten, wie gemeinsam mit den Bürgern der Wald fit für die Zukunft gemacht werden kann.