CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Drei neue Corona-Infektionen und drei Todesfälle im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 8. Februar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Drei weitere Todesfälle – Britische Mutation in vier Fällen am Kirchener Krankenhaus nachgewiesen

Die aktuellen Fallzahlen zum Coronavirus im Kreis Altenkirchen meldet das Kreisgesundheitsamt am Montagnachmittag, 8. Februar 2021, um 14.30 Uhr: Mittlerweile sind insgesamt 58 Menschen kreisweit im Zuge der Pandemie verstorben. Am Wochenende verstarben drei Frauen im Alter von 90, 87 und 77 Jahren aus den Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen.

Seit Beginn der Pandemie zählt man 2.219 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger im Kreis, das sind drei mehr als am Vortag. 2.060 Menschen sind geheilt. Stationär behandelt werden derzeit elf Frauen und Männer aus dem Landkreis. 101 Personen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis am Montag mit einem Wert von 48,9. Das Land liegt bei 63,0.

Bei den bislang am Kirchener Krankenhaus nachgewiesenen Infektionen mit einer Mutation des Corona-Virus – hier wurden jeweils drei Patienten und Mitarbeiter entsprechend getestet – handelt es sich in vier Fällen um die so genannte britische Mutation, bei den beiden weiteren stehen die Ergebnisse noch aus. Tests auf weitere Infektionen laufen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.219

Steigerung zum 7. Februar: +3

Aktuell Infizierte: 101

Geheilte: 2.060

Verstorbene: 58

in stationärer Behandlung: 11

7-Tage-Inzidenz: 48,9

Impfzentrum Wissen: 1.990 Erstimpfungen, 940 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 775

Betzdorf-Gebhardshain: 437

Daaden-Herdorf: 261

Hamm: 168

Kirchen: 346

Wissen: 232