Veröffentlicht am 8. Februar 2021 von wwa

PRACHT – WICKHAUSEN – Vandalismus in Wickhausen – An der Gemeindestraße das Straßenschild abgebrochen

Wieder einmal waren „Halbstarke“ unterwegs, dieses Mal im Ortsteil Wickhausen. In der Nacht zum Samstag wurde das Verkehrsschild an der Kreuzung Grubenstraße – Finkenweg abgebrochen. Bereits vor 14 Tagen waren „Halbstarke“ in diesem Bereich unterwegs und haben die aufgestellte Warnbake von der Kreuzung Grubenstraße – Mittelweg in einen Garten in der Nachbarschaft geworfen.

Ist das nur Langeweile, Frust oder sogar Zerstörungswut? Man weiß es nicht. Wer Hinweise zu den Vorfällen machen kann, sollte dies dem Ortsbürgermeister mittteilen oder die Polizeistation in Altenkirchen informieren. (udse) Foto: Ortsgemeinde Pracht