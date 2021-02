Veröffentlicht am 8. Februar 2021 von wwa

LEUBSDORF – Polizeieinsätze bezüglich der Hochwasserlage

Auch über das Wochenende wurden erneut verstärkt polizeiliche Kontrollmaßnahmen bezüglich der bestehenden Durchfahrtsverbote durchgeführt. Hierbei wurden diverse Verkehrsverstöße festgestellt. Trotz eingehender Absperr- und Kontrollmaßnahmen kam es an der Unterführung in Leubsdorf dennoch im Laufe des Wochenendes gleich zu zwei Fällen, in welchen unachtsame Fahrzeugführer das Hochwasser unterschätzten und ihren PKW nur mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Wasser bergen konnten.

Ein Fall erlangte bereits Aufsehen in den sozialen Netzwerken, in welchem das Fahrzeug so tief ins Wasser gefahren war, dass die Fahrzeuginsassen auf dem Dach des Fahrzeugs das Eintreffen der Feuerwehr abwarten mussten. Quelle: Polizei