BAD HÖNNINGEN – Betrugsmasche anlässlich der Coronapandemie

Am Freitagvormittag, 05. Februar 2021, erhielt eine in Bad Hönningen wohnhafte Seniorin einen Anruf eines vermeintlichen Krankenpflegers des Universitätsklinikums in Bonn, der ihr gegenüber angab, dass sie die Kontaktperson eines frisch eingelieferten Coronapatienten sei. Als die Seniorin daraufhin ihre ebenfalls im Haushalt befindliche Tochter hinzurief, beendete der Anrufer das Gespräch abrupt.

Eine spätere Nachfrage beim Universitätsklinikum ergab, dass es zu keinem derartigen Anruf seitens des Klinikums gekommen sei. Es ist davon auszugehen, dass eine trügerische Absicht zur Erlangung von Geldmitteln im Vordergrund des Anrufes stand. Falls Personen einen solchen Anruf erhalten, in dem beispielsweise eine Notlage dargestellt wird, versuchen sie zunächst alle gemachten Angaben zu hinterfragen und weitestgehend zu verifizieren und wenden sie sich im Zweifelsfall an die für sie zuständige Polizeidienststelle. Quelle: Polizei