Veröffentlicht am 8. Februar 2021 von wwa

ANHAUSEN – Unfallflucht nach Kollision mit Mauer – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend, 03. Februar 2021, gegen 20:09 Uhr, kollidierte ein unbekannter PKW in der Neuwieder Straße in Anhausen mit einer Grundstücksmauer. Der Unfallverursacher meldete sich anschließend sogar bei einem Anwohner des betroffenen Hauses, hinterließ dann aber entgegen der Absprache keinen Zettel mit seinen Daten, sondern entfernte sich vom Unfallort.

Der Unfallverursacher hatte dem Zeugen gegenüber angegeben, er hätte vergessen gehabt, die Handbremse anzuziehen. Daraufhin sei sein PKW von der gegenüberliegenden Tankstelle selbständig losgerollt, über die beiden Fahrstreifen der Neuwieder Straße hinweg in die Grundstücksmauer gerollt. Ermittlungen zum Unfallverursacher und zur Verifizierung dieser Unfallschilderung dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden (te). Quelle: Polizei