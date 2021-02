Veröffentlicht am 8. Februar 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE WISSEN – Leistungsschau Regionale Wisserland muss erneut verschoben werden

Die für Mitte März vorgesehene 11. Gewerbeschau der Verbandsgemeinde Wissen wird ins nächste Jahr verschoben. Die zahlreichen angemeldeten Aussteller wurden bereits informiert. Geplanter neuer Termin: 19./20. März 2022.

Aufgrund des Verlaufes der Pandemie gehen die Veranstalter davon aus, dass der mit den Ausstellern seinerzeit neu anberaumte Termin (13./14.03.2021) nicht durchgeführt werden kann. Daher hat die Verwaltung den Ausstellern bereits vorgeschlagen, die beliebte Leistungsschau ein Jahr später durchzuführen. Keiner kann aktuell sagen, wie die Corona-Situation sich Mitte März gestaltet. Da eine dann geltende Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz ggf. erst kurz vor dem Termin käme, ist eine weitere Planung aktuell nicht zumutbar.

Die „Macher“ der Messe sind der Arbeitskreis Wirtschaft der Zukunftsschmiede unter Leitung von Thomas Schilling und die kulturWERKwissen gGmbH mit Dominik Weitershagen und seinem Team. Der Treffpunkt Wissen e. V. als örtliche Werbegemeinschaft mit Thomas Kölschbach an der Spitze kooperiert ebenfalls. Seitens der Verwaltung betreut Jochen Stentenbach das Event. „Die Veranstalter haben auf den neuen Terminvorschlag schon viele positive Rückmeldungen erhalten und freuen sich, die Regionale Wisserland hoffentlich 2022 durchführen zu können“, so die gemeinsame Stellungnahme. Die Leistungsschau würde dann zum 11. Male stattfinden. Was damals in gewissen Zeitabständen als Handwerker-Leistungsschau z. B. im Kath. Pfarrheim oder in einem Zelt auf dem Platz des Wissener Jahrmarktes begann, hatte zuletzt 2016 im und am kulturWERKwissen sowie im Gewerbegebiet Frankenthal mehrere tausend Besucher aus der Region angezogen.

Die Veranstalter hoffen und wünschen, dass die vielen Betriebe die Krise überstehen. Mit einer solchen Leistungsschau können die Akteure zumindest einen kleinen Beitrag leisten, die regionale Wirtschaft anzukurbeln. Infos zur Regionale im Büro des kulturWERKwissen sowie in der Wissener Verwaltung bei Jochen Stentenbach (Tel. 02742/939-159).