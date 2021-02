Veröffentlicht am 8. Februar 2021 von wwa

NEUWIED – Bürgermeister und Schulamt ziehen in die Heddesdorfer Straße

In der städtischen Verwaltung stehen zwei größere Umzüge an. Bürgermeister Peter Jung und das Amt für Schule und Sport (Amt 40) verlassen das Hochhaus an der Engerser Landstraße und ziehen in das Verwaltungsgebäude an der Heddesdorfer Straße 33. Dort haben bereits das Jugendamt, das Sozialamt und die VHS ihre Heimat, mithin alles Ämter, die in den Zuständigkeitsbereich Jungs fallen. Zunächst ist das Büro des Bürgermeisters an der Reihe. Es zieht am Donnerstag, 18. Februar, um und ist deshalb an diesem Tag nur eingeschränkt erreichbar. Bürgermeister Jungs Räume finden sich im ersten Obergeschoss, Raum 119 ist das Dienstzimmer, Raum 120, das Geschäftszimmer. Die entsprechenden Telefonnummern lauten 02631 802 216 bzw. 802 228.

Eine gute Woche später folgt das Amt für Schule und Sport (Amt 40). Dessen Umzug ist für Mittwoch, 24. Februar, terminiert. An diesem Tag ist das Amt geschlossen. Ab dem 25. Februar ist Amt 40 wieder zu erreichen, ebenfalls an der Heddesdorfer Straße 33 im ersten Obergeschoss. Anträge und ähnliches an Amt 40 können bereits ab 24. Februar am Infoschalter an der Heddesdorfer Straße 33 hinterlegt werden.