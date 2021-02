Veröffentlicht am 7. Februar 2021 von wwa

RAUBACH – Fahrt unter Drogeneinfluss in Raubach

Am Samstagmorgen, 06. Februar 2021, um 00:45 Uhr wurde ein Roller in der Straße In der Au in Raubach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 19jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. (te). Quelle: Polizei